Pagamento pensioni di ottobre anticipato dal 25 settembre, le date (Di martedì 1 settembre 2020) Come riportato dal messaggio INPS numero 3127, anche il Pagamento delle pensioni di ottobre, come accaduto nei mesi precedenti, avverrà in anticipo. I pagamenti, effettuati come sempre in base all’iniziale del cognome inizieranno il 25 settembre per terminare il 1 ottobre. L’anticipo, come sempre, riguarderà coloro che ritirano la propria pensione allo sportello di Poste Italiane in contanti mentre per coloro che hanno l’accredito diretto sul conto corrente BancoPosta, su libretto di risparmio postale o su carta PostePay Evolution le somme saranno accreditate il 25 settembre. Per chi ha accredito presso banca, invece, le somme saranno disponibili a partire dal 1 ottobre. Pagamento pensioni ... Leggi su pensioniefisco

