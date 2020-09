‘Padelle Roventi’, ai Castelli torna lo street food tour più atteso: tanto cibo, birrerie, artisti di strada, musica, giochi e tanto altro (Di martedì 1 settembre 2020) Cresce l’attesa per il ritorno di Padelle Roventi, tappa iniziale del tour gastronomico promosso da Fiere Roma che porta in giro per centro Italia la miglior selezione di street food locale e internazionale. L’appuntamento è al Parco la Pompa di Rocca di Papa dove, dal 3 al 6 settembre, si parte con la prima data romana del festival itinerante dedicato al cibo di strada e alla cucina dal vivo, con una proposta culinaria variegata, pensata per soddisfare tutti i gusti, e con street chef professionisti provenienti da tutto il territorio a bordo dei loro risto-stand, attrezzati per deliziare il pubblico con ricette tipiche, preparate e cotte al momento. Protagonista indiscusso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

