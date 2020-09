Ounas cambia agente, per lui futuro in Premier League (Di martedì 1 settembre 2020) Il sito calciomercato.it riporta del cambio di agente da parte di Adam Ounas. Ounas è fuori dal progetto di Gattuso e, con il nuovo rappresentante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

In uscita c'è anche Adam Ounas che - rivelano i colleghi di Calciomercato.it - ha cambiato procuratore e si è affidato a Moussa Sissoko: l’agente sta provando a portarlo in Premier (in particolare al ...

LIVE - Castel di Sangro, day 9: inizia la seduta pomeridiana, out Ounas

18.15 - Esercitazione con passaggio, tocco di prima e cambio di posizione mentre Gattuso si fa sentire chiedendo precisione e movimento. 18.10 - Out finora Ounas ed i tre portieri, evidentemente impeg ...

