Ottiene il Posto Fisso come Docente a 67 Anni, ma Non si Accorgono che La Precaria È Già in Pensione (Di martedì 1 settembre 2020) Era stata finalmente assunta dal suo vecchio istituto a Massa Carrara a 67 Anni: “Mi sento Beffata”. Aspettava da Anni l’assunzione come insegnante nel suo vecchio istituto ma quando è arrivata la comunicazione era già troppo tardi. Capita a Paola Fortunati, Docente residente a Massa Carrara, che ha raccontato l’incredibile fatto al quotidiano La Nazione. La donna infatti aveva atteso per Anni la chiamata da parte del ministero per entrare in ruolo, ma quando le è arrivata la notifica la 67enne era già in Pensione dopo Anni di Precariato. “Mi sento beffata e mi dispiace per i giovani che iniziano adesso e non hanno la certezza della sistemazione della loro carriera. I posti che ... Leggi su youreduaction

