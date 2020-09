Ostia, record di adesioni per il Talent della legalità dell’Associazione Antimafia #Noi (Di martedì 1 settembre 2020) record di adesioni al Talent della legalità, il concorso organizzato da #Noi, l’associazione Antimafia di Ostia nata a sostegno della giornalista di Repubblica Federica Angeli, da anni sotto scorta per le sue inchieste sui clan criminali della Capitale. Sono oltre 60 le performance tra danza, teatro, musica e componimenti letterari arrivate da tutta Italia per partecipare al Talent. “Oltre 60 performance sono arrivate per il Talent Antimafia dell’associazione – ha scritto su Twitter la Angeli – e ora venitemi a dire che la mafia non si può sconfiggere con la bellezza”. “Non ci saremmo mai aspettati un’adesione simile, ... Leggi su italiasera

Dixy62553861 : RT @Adnkronos: Ostia, record di adesioni per il 'Talent Antimafia' di Federica Angeli - italiaserait : Ostia, record di adesioni per il Talent della legalità dell’Associazione Antimafia #Noi - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Ostia, record di adesioni per il 'Talent Antimafia' di Federica Angeli - Adnkronos : Ostia, record di adesioni per il 'Talent Antimafia' di Federica Angeli - AGR_web : Ostia, adesione record al Talent della legalità 2020 Adesioni record per il Talent della legalità 2020, targato Noi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia record Ostia: record di adesioni per il 'Talent Antimafia' di Federica Angeli Yahoo Notizie Ostia, record di adesioni per il 'Talent Antimafia' di Federica Angeli

Anche quest'anno verrà premiato ad Ostia il vincitore del 'Talent Antimafia' indetto dall'Associazione Antimafia #Noi. L'associazione lidense è nata a sostegno della giornalista di Repubblica Federica ...

Ostia, adesione record al Talent della legalità 2020

(AGR) Adesioni record per il Talent della legalità 2020, targato #Noi. A poche ore, infatti, dalla chiusura dei termini utili per l'invio delle adesioni sono oltre 60 performance, tra danza, teatro, m ...

Anche quest'anno verrà premiato ad Ostia il vincitore del 'Talent Antimafia' indetto dall'Associazione Antimafia #Noi. L'associazione lidense è nata a sostegno della giornalista di Repubblica Federica ...(AGR) Adesioni record per il Talent della legalità 2020, targato #Noi. A poche ore, infatti, dalla chiusura dei termini utili per l'invio delle adesioni sono oltre 60 performance, tra danza, teatro, m ...