Ora Rocco Casalino torna con il compagno cubano dopo lo scandalo del trading (Di martedì 1 settembre 2020) Francesca Galici Baci e abbracci in Salento tra Rocco Casalino e il compagno brasiliano, di nuovo insieme dopo la segnalazione del ragazzo all'antiriciclaggio Solo poche settimane fa veniva resa pubblica la vicenda che avrebbe imbarazzato qualunque politico e carica pubblica e che, in quel caso, vedeva protagonista Rocco Casalino. Uno scandalo di dimensioni importanti, visto che José Carlos Alvarez Aguila, compagno del portavoce del Presidente del Consiglio, era stato segnalato all'antiriciclaggio. Tutto nasceva da una carta prepagata del giovane cubano, da tempo al fianco di Casalino, dove sarebbero stati spostati circa 150mila euro. Una cifra ingente proveniente dalla disoccupazione, da alcuni ... Leggi su ilgiornale

