“Ops!”. Emanuela Folliero da infarto. Lo slip si slaccia mentre le fanno un servizio fotografico in acqua (Di martedì 1 settembre 2020) Sempre al top Emanuela Folliero che conquista così migliaia di followers su Instagram dopo aver ammaliato per anni i telespettatori diventando, da annunciatrice di Rete 4, uno dei volti più riconoscibili della tv del Biscione per due decenni. A 55 anni, sempre in splendida forma, Emanuela si concede anche il lusso di poter “osare” l’impensabile. Sui social ha pubblicato una propria foto in bikini in spiaggia, e lo spettacolo viste le curve prodigiose sarebbe garantito già di per sé. Ma la Folliero aggiunge “il carico” facendosi riprendere proprio nel momento in cui lo slip si slaccia maliziosamente, lasciando intravedere parti di corpo “vietate ai minori”. Tutto è bene quel che finisce bene: ... Leggi su caffeinamagazine

