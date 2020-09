Omceo Roma: tamponi indispensabili, speriamo di controllare situazione (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “Se i tamponi andavano fatti anche prima di partire per le vacanze? Sicuramente, ma il problema e’ che prima la situazione era abbastanza sotto controllo, i casi di contagio si erano notevolmente ridotti e le terapie intensive erano praticamente vuote o scarsamente occupate”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, intervenendo oggi in diretta ai microfoni di Tele Radio Stereo. “Il problema e’ nato perche’ purtroppo il virus ha nuovamente una progressione geometrica- ha spiegato- cioe’ una persona ne infetta un’altra, in due ne infettano quattro, poi otto e cosi’ via. Ora il tampone diventa veramente indispensabile”. Ma questa estate siamo stati poco prudenti? “L’attenzione sicuramente e’ ... Leggi su romadailynews

Scuola, Omceo Roma: “Un referente delle Asl è utile, ma puntiamo sul medico scolastico”

ROMA – “Sicuramente un referente è utile perché mette direttamente in contatto le Asl con i vari istituti scolastici, ma secondo noi rimane sempre fermo un punto: va inserito nelle scuole anche il med ...

