Omceo Roma: per vaccino influenza cittadini non si riducano all’ultimo (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “Tra fine mese e inizio ottobre potremo iniziare a fare le vaccinazioni. Ma esorto i cittadini a non andare tutti quanti all’ultimo minuto”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, intervenendo oggi in diretta ai microfoni di Tele Radio Stereo. “Dovrebbe partire a breve la campagna vaccinale- ha spiegato Magi- la medicina generale e’ gia’ pronta, come lo sono i pediatri e le aziende sanitarie. Dobbiamo possibilmente aumentare l’offerta, in maniera tale che la vaccinazione possa essere a disposizione di tutti nella maniera piu’ semplice. Ci stiamo preparando per questo”. Ma chi deve vaccinarsi contro l’influenza? “Sicuramente il personale sanitario tutto- ha risposto- che deve essere operativo e cercare di ... Leggi su romadailynews

EmMicucci : RT @Agenzia_Dire: Le interviste dell'@Agenzia_Dire. Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici di Roma: 'Serve suo intervento immedi… - Agenzia_Dire : Le interviste dell'@Agenzia_Dire. Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici di Roma: 'Serve suo intervento… - insalutenews : Vaccino antinfluenzale e Covid-19, OMCeO Roma: “Il contagio non è un’ipotesi, ma una certezza” -… - tusciatimes : Sanità, Omceo Roma: 'Referente Asl utile, ma puntiamo su medico scolastico' - - mariasole813 : RT @Miti_Vigliero: Ma anche quelli un po' più giovani; la polmonite da pneumococco è diffusissima e fisicamente non è uno scherzo Magi (Om… -

Ultime Notizie dalla rete : Omceo Roma Omceo Roma: tamponi indispensabili, speriamo di controllare situazione RomaDailyNews Omceo Roma: tamponi indispensabili, speriamo di controllare situazione

Roma – “Se i tamponi andavano fatti anche prima di partire per le vacanze? Sicuramente, ma il problema e’ che prima la situazione era abbastanza sotto controllo, i casi di contagio si erano notevolmen ...

Scuola, Omceo Roma: “Un referente delle Asl è utile, ma puntiamo sul medico scolastico”

ROMA – “Sicuramente un referente è utile perché mette direttamente in contatto le Asl con i vari istituti scolastici, ma secondo noi rimane sempre fermo un punto: va inserito nelle scuole anche il med ...

Roma – “Se i tamponi andavano fatti anche prima di partire per le vacanze? Sicuramente, ma il problema e’ che prima la situazione era abbastanza sotto controllo, i casi di contagio si erano notevolmen ...ROMA – “Sicuramente un referente è utile perché mette direttamente in contatto le Asl con i vari istituti scolastici, ma secondo noi rimane sempre fermo un punto: va inserito nelle scuole anche il med ...