Oggi riaprono le scuole, ecco le nuove regole e tutti i nodi da risolvere (Di martedì 1 settembre 2020) Si torna in classe con lezioni in presenza il 14 settembre (ma in Provincia di Bolzano la campanella suonerà il 7 settembre, in Friuli il 16, in Sardegna il 22 e in Puglia Calabria e Abruzzo il 24). No mascherina al banco se c'e' distanza di un metro. Capienza fino all’80% sui mezzi pubblici. Rischio boom di supplenti Leggi su ilsole24ore

makkox : oggi il pezzone sul Foglio è sui cinema che riaprono. Io l'ho illustrato col mio solito messaggio positivo - Nonriescoacont1 : RT @ScuolAzioneTO: Oggi riaprono le scuole d'Italia dopo 6 mesi di chiusura. Un pensiero e un grazie a chi dovrà lavorare e imparare in con… - debufred : Oggi #1Settembre in #Francia riaprono le scuole. Vedremo! - TRIESTEALLNEWS : Oggi riaprono le scuole: si comincia coi corsi di recupero - - MannaroInAzione : RT @ScuolAzioneTO: Oggi riaprono le scuole d'Italia dopo 6 mesi di chiusura. Un pensiero e un grazie a chi dovrà lavorare e imparare in con… -