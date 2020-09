“Oggi in tv”, tutta la programmazione di martedì 1 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) settembre comincia con tanto cinema in tv. La programmazione della prima serata è ricchissima di storie, commedie e drammi. Ma non manca il consueto e attesissimo appuntamento con Piero Angela, che stasera saluta il suo pubblico dopo una ricca stagione. E non dimentichiamoci delle serie del martedì, come Squadra Speciale Cobra 11 o Lincoln Rhyme. Non ci resta quindi che approfondire per scoprire, cosa offrono oggi in tv le reti Rai e quelle Mediaset al completo in questo martedì 1 settembre. Il martedì in Rai La Rai il martedì riserva al suo pubblico una serie di appuntamenti fissi, ma regala anche un po’ di cinema. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa propone la tv di Stato in questa serata. Appuntamenti fissi Su Rai 1 alle 21.25, come da consuetudine, andrà in onda ... Leggi su thesocialpost

stefanobasili : @Ivic94757448 @Chenzoart74 @GioChirilly @LegaSalvini @FratellidItalia Nel 1918 2miliardi di persone che non avevano… - AleAuz86 : Oggi seguivo la conferenza del Napoli. Di solito eravamo abituati che dopo le testate nazionale ( Sky-Mediaset-Corr… -

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” Milano: arriva una flotta di 750 monopattini a noleggio (2) Affaritaliani.it