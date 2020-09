Obbrobrio negli Usa, Trovati 39 Bambini Rapiti per Diventare Schiavi Sessuali (Di martedì 1 settembre 2020) Nove arresti nello stato della Goergia, dove i Bambini venivano Rapiti e venduti per Diventare Schiavi Sessuali per pedofili. 39 Bambini sono stati individuati dalla divisione dei minori scomparsi dell’US Marshal Service per conto dell’operazione “Not Forgotten” tra Atlanta e Macon nello stato della Georgia, negli USA. Ora i responsabili sono accusati di traffico di esseri umani, pedofilia, reati Sessuali, rapimento e detenzione illegittima di droghe e armi. Gli indagati sono responsabili di aver organizzato un circolo di traffico sessuale tramite il rapimento di vittime dai 3 ai 17 anni, circa una trentina i mandati di cattura con nove arresti eseguiti, ma potrebbero essercene altri. I minori veniva sequestrati per ... Leggi su youreduaction

