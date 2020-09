“Nuovi esami sui resti di Gioele”. Giallo di Caronia, la novità emersa poco fa (Di martedì 1 settembre 2020) Restano ancora da chiarire tantissimi dubbi sul Giallo di Caronia. La morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele resta un mistero. Nei giorni scorsi il papà del bimbo, Daniele Mondello, ha scritto una lettera: “Amore mio, oggi è il 30 di Agosto, non un semplice giorno, ma il nostro giorno. Quel momento in cui 17 anni fa abbiamo giurato davanti a Dio il nostro amore. Quando penso a te, la parola che mi viene in mente è proprio amore. Come dicevi sempre, ogni cosa nella vita va fatta con amore”. E poi: “Da sempre abbiamo condiviso ogni cosa, dalla musica alle azioni di tutti i giorni, ma ogni cosa era fatta sempre insieme. Insieme sul palco dietro una consolle, insieme a pensare alle cose della casa, insieme in studio a produrre. Un giorno però abbiamo creato la nostra più grande hit. La nostra ... Leggi su caffeinamagazine

enricodigiacomo : Sono in corso in un laboratorio di geologia a Messina i nuovi esami sui resti del piccolo Gioele. La geologa forens… - ComparaSemplice : #COVID: Fogli rosa ed esami patente, facciamo chiarezza sui nuovi rinvii. - mattinodinapoli : Dj morta, nuovi esami sul corpo del piccolo #gioele: l'analisi sui granelli di sabbia - insomnita : Oh e anche questo è stato chiarito. Astenersi per il futuro perditempo tuttologi e presidenti americani con esami u… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Giallo di Caronia, nuovi esami su Gioele - TGR Sicilia -

