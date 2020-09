Nozze al Covid: positivi 4 invitati al matrimonio in costiera (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVico Equense (Na) – Il fratello della sposa non poteva perdersi il matrimonio della sorella e del cognato celebrato il 19 agosto a Vico Equense e neppure i sintomi riconducibili al Covid l’hanno fermato. Positivo ma ancora ignaro, l’invitato ha festeggiato la coppia di sposini e, successivamente, scatenato il panico. Dopo aver scoperto la sua positività al coronavirus, è partito lo screening a tutti gli invitati, amici, parenti e personale presente alla cerimonia, per un totale di 132 tamponi. L’esito, arrivato nelle ultime ore, è di 4 nuovi casi. Si tratta di due residenti di Vico Equense, uno di Meta ed uno di Torre Annunziata, tutti posti in isolamento. Invece sono risultati negativi i tamponi del personale del ristorante dove si è ... Leggi su anteprima24

