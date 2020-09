“Non so se andremo in onda”. Andrea Delogu, la frase che spiazza tutti i fan de La vita in diretta estate (Di martedì 1 settembre 2020) Come tutti sappiamo la vita in diretta di lunedì 31 agosto è iniziato con largo anticipo alle 14, per sostituire Io e Te, sospeso per un caso di covid. Il programma contenitore di Rai1 condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu ha fatto da tappo e in apertura di programma, Pierluigi Diaco, in collegamento via skype, ha salutato i telespettatori e ha spiegato la situazione: “Stanno facendo i tamponi a tutta la squadra, io sono negativo”. “Ho le mie spigolature, ma ho condotto la trasmissione con passione. Voglio bene ai telespettatori di Rai1”. La vita in diretta estate dovrebbe sostituire Io e Te per tutta la settimana, fino alla chiusura di venerdì 4 settembre. Ma sul finale di trasmissione, ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Ogni piazza, ogni scambio di sguardi, ogni sorriso incontrato in questi giorni mi dicono che siamo sulla strada giu… - LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA - SICILIA AL COLLASSO MUSUMECI: 'STATO FUORILEGGE, SE NON CHIUDONO HOT-SPOT IMMIGRATI MI RIVOLGERO' AI… - RaffaeleFitto : Dopo il 22 settembre andremo a leggere tutti gli atti che la giunta regionale della #Puglia sta producendo in quest… - iceTeaSince1856 : RT @riveacorymbosa: #doveVorremmo andare e dove probabilmente non andremo mai. - DinoBoicelli : RT @_nicobianchi_: #QuartaRepubblica: mi chiedo se #Mughini capisce che se uno non ha soldi per pagare le tasse non li ha, non esiste il “q… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non andremo “prima i nostri†' Verbania Notizie