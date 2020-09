Non riesce nemmeno afarlo Gene Gnocchi | la brutale imitazione di Toninelli | per il grillino un' umiliazione senza eguali

Non riesce nemmeno a...farlo. Gene Gnocchi, la brutale imitazione di Toninelli: per il grillino un'umiliazione senza eguali (Di martedì 1 settembre 2020) Ritorno col botto per Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica su Rete 4. Al via la nuova stagione dopo una brevissima pausa: il programma si è infatti dilungato oltre il previsto a causa del precedente stop per la positività al coronavirus del conduttore. E la prima puntata ha sfiorato il 7% di share: un successone. Tra le novità, ecco Gene Gnocchi, il comico protagonista e animatore della parte satirica del talk show. Strepitoso quanto fatto da Gnocchi poco prima dell'una di notte, alle battute finali del programma, quando si è lanciato nell'imitazione di Danilo Toninelli, il fu ministro grillino e campionissimo di gaffe. Gene Gnocchi lo ha interpretato al seggio, laddove neppure riusciva a pigare la scheda elettorale. ... Leggi su liberoquotidiano

GassmanGassmann : Chi costruisce muri non riesce a vedere oltre, non può sperare in un futuro possibile. Buona serata a chi vede oltr… - JohSogos : RT @Libero_official: Quarta Repubblica, Gene Gnocchi e la brutale imitazione di Danilo Toninelli: che umiliazione per il grillino https://… - CheccoS82 : RT @GoffredoB: La quantità di menzogne che @GiorgiaMeloni riesce a dire sui #migranti nell’intervista a @LaStampa supera l’asticella già po… - LKlimex : @No_Miele Perdona i miei errori ortografici e i refusi che il mio telefono non riesce a capire e correggere ??????? - Libero_official : Quarta Repubblica, Gene Gnocchi e la brutale imitazione di Danilo Toninelli: che umiliazione per il grillino… -

Ultime Notizie dalla rete : Non riesce Scuola. Il M5S Basilicata:"Studenti lucani a piedi. La Regione non riesce a garantire la riapertura" ondanews Scuola, lettera di un’insegnante: «Riapriremo ma non in sicurezza, ai prof lasciate il diritto di avere paura»

In questi giorni in cui i docenti sono tornati sulle prime pagine dei giornali, inesorabilmente parlano di scuola politici, sociologi, giornalisti, psicologi, ma la categoria interessata è sempre asse ...

“Io, contagiata non potrò fare il test d’ingresso a medicina. Il mio sogno infranto a causa del coronavirus”

La storia di una studentessa costretta alla quarantena dopo il tampone positivo: «Ora dovrò perdere un anno. Perché il ministero non trova un modo alternativo per farci partecipare?» Da una settimana ...

In questi giorni in cui i docenti sono tornati sulle prime pagine dei giornali, inesorabilmente parlano di scuola politici, sociologi, giornalisti, psicologi, ma la categoria interessata è sempre asse ...La storia di una studentessa costretta alla quarantena dopo il tampone positivo: «Ora dovrò perdere un anno. Perché il ministero non trova un modo alternativo per farci partecipare?» Da una settimana ...