“Non fa pù male”, Alessandra Amoroso emoziona i fan: c’è speranza (Di martedì 1 settembre 2020) Alessandra Amoroso si è raccontata a 360 grandi al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni. Di rilievo le parole sulla sua situazione sentimentale: ora la cantante ha le idee chiare Fonte foto: FacebookReduce dal travolgente successo di Karaoke, la canzone che ha fatto ballare per tutta l’estate grandi e piccini, Alessandra Amoroso è tornata alla ribalta e ora si è raccontata con grande sincerità alla rivista settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni. La chiacchierata ha toccato molti punti della vita della cantante, soprattutto si è parlato della sua sfera privata e sentimentale, dove la Amoroso ha dimostrato di avere le idee chiare come mai prima in vita sua. Grande appassionata di calcio, sin dai tempi delle scuole medie – come ha ammesso ... Leggi su chenews

