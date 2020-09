Nocera Bros entra in RetailPro (Gruppo Pam). Obiettivo: 100 punti vendita nel Sud entro il 2021 (Di martedì 1 settembre 2020) RetailPro spa, nuova realtà nel panorama del retail nata dalla partnership strategica con Pam Franchising – annuncia di aver siglato un importante accordo con Nocera Bros srl, azienda della grande distribuzione con un fatturato di 50 milioni di euro, cinque supermercati ed un cash and carry presenti nel territorio di Napoli e provincia. L’intesa prevede l’ingresso di Nocera Bros nel capitale di RetailPro Spa e il passaggio dei punti vendita del Gruppo napoletano sotto l’insegna Pam, in linea con l’ambizioso piano di sviluppo di RetailPro che ha in programma per il 2021 l’apertura di 100 punti vendita nel sud Italia. “A ... Leggi su ildenaro

