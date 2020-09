"Nocciola": tra canzone e poesia, la nuova perla di Alberto Caramella Foà (Di martedì 1 settembre 2020) Come giornalista si occupa di calcio e di finanza, senza disdegnare di darsi spesso all'ippica perché i cavalli sono la sua vera passione ma Alberto Caramella Foà ha anche scritto soggetti e sceneggiature per il cinema e, soprattutto, canzoni affidate e portate al successo da altri artisti. Poi, l'anno scorso, per beneficenza, a 55 anni suonati, la svolta e il "sì" a diventare interprete con la suadente "Dopo la Fine del Mondo", testo d'amore e, se vogliamo, anche premonitore, visto quanto accaduto con la pandemia. Ora, dopo "Dopo la Fine del Mondo", lancia un nuovo singolo, "Nocciola", disponibile da oggi in tutte le piattaforme e i negozi digitali. Una vera perla, tra canzone e poesia, con un sottotitolo, (il colore degli occhi), ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Nocciola tra Nocciole: varietà italiane dissapore Nocciole a 300 euro al quintale: dalla fiera nazionale di Cortemilia le quotazioni della tonda gentile

Il Premio Cortemiliese Doc 2020 consegnato dalla Confraternita della Nocciola a Giancarlo Veglio, sindaco del paese negli anni della lotta all'Acna e dell'alluvione 1994 Il Premio Cortemiliese Doc 202 ...

Alla fiera di Castagnole Lanze fissato il primo prezzo dell’annata delle nocciole

La Fiera della nocciola di Castagnole Lanze tradizionalmente fissa il primo prezzo della stagione delle nocciole. Così è avvenuto questa mattina, lunedì, alla 161esima edizione della manifestazione, s ...

