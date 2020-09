Nilufar Addati, sono tornati gli attacchi d’ansia, lei si sfoga: “Ritornerò in terapia” (FOTO) (Di martedì 1 settembre 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati, sta affrontando un momento molto complesso a causa del Covid e dei disturbi di ansia che sono tornati a farle visita. La ragazza è sparita dai social per un po’ di giorni, destando subito la preoccupazione generale. Dopo un po’, però, è tornata per chiarire quanto le sia successo. La protagonista ha detto di non essere stata molto bene in quanto la sua più grande nemica è tornata, ovvero, l’ansia. A tal proposito, la fanciulla ne ha approfittato per fare delle riflessioni in merito a questo delicato argomento. I disturbi di ansia di Nilufar Addati Questa notte, Nilufar Addati ha registrato numerose IG Stories nelle quali ha parlato dei suoi ... Leggi su kontrokultura

