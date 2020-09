Nicola Zingaretti: "PD sotto attacco. Chi vuole le elezioni anticipate lo dica" (Di martedì 1 settembre 2020) Il segretario del PD Nicola Zingaretti si è sfogato in una lettera inviata a La Repubblica, nella quale sottolinea come il suo partito sia "sotto attacco" per la scelta del Sì al referendum. Zingaretti dice di avere "un grande rispetto per molti dei dubbi che stanno alla base della scelta del No" e di combattere "per dar loro una risposta", ma "accanto a esigenze vere e sincere vedo anche il crescere, soprattutto fuori di noi, di uno spirito polemico contro il Pd e contro la scelta del Sì".Il Presidente della Regione Lazio aggiunge poi che la voce del PD dà fastidio a molti e nota "un’insofferenza verso il Governo, la maggioranza e il lavoro svolto" e per questo "il No così diventa, a prescindere dal merito, la clava per colpire il Pd, la ... Leggi su blogo

