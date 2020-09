Netflix, settembre 2020: le novità in catalogo per film e serie TV (Di martedì 1 settembre 2020) Nuovi film e serie TV nel catalogo Netflix a settembre 2020: da Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman a Le strade del male con Tom Holland e Robert Pattinson alla serie TV Ratched basata sul romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo. Su Netflix a settembre 2020, nuovi film e serie TV nel catalogo: in arrivo Away con la due volte premio Oscar Hilary Swank e Il giovane Wallander prequel dedicato alle indagini del famoso commissario svedese. Le serie TV su Netflix serie TV Originali Il giovane Wallander (Stagione 1) - 3 settembre - L'ambizioso poliziotto Kurt Wallander indaga su un ... Leggi su movieplayer

