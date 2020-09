Netflix inaugura una sezione free: ecco i film e le serie tv che si potranno vedere gratuitamente! (Di martedì 1 settembre 2020) Grandi rivoluzioni in casa Netflix! La nota piattaforma di streaming ha, infatti, lanciato a sorpresa una sezione del suo servizio accessibile a tutti in maniera gratuita. Non è la prima volta che il colosso mette a disposizioni alcuni dei suoi contenuti in maniera libera e la sua volontà è chiara: pubblicizzare il catalogo di film e serie tv mettendo alcuni di questi ad accesso libero. Per vederli, infatti, non è neppure necessario creare un account (come invece era indispensabile quando era possibile effettuare il mese di prova gratuito). Diversi i contenuti messi a disposizione degli utenti per promuovere il servizio, anche se – è bene sottolinearlo – delle serie tv e affini è possibile vedere solo il primo episodio. Tra questi ... Leggi su isaechia

