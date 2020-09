Netflix gratis: tutti i contenuti che da oggi si possono vedere senza abbonamento (Di martedì 1 settembre 2020) (Getty Images) Netflix a caccia di nuovo abbonati dopo i 10 milioni di nuovi utenti paganti conquistati nei mesi del lockdown. Quando tre quarti di mondo era chiuso in casa a guardare serie tv e film in streaming. Ma ora, con le restrizioni non più ferree, i cinema aperti anche se azzoppati, i palinsesti invernali della televisione tradizionale, occorre essere aggressivi. Soprattutto con la concorrenza diretta di Amazon e Disney+. Ecco perciò la campagna Gadget 360: nessuna registrazione e gratis per chiunque film e le prime puntate delle serie tv, ovviamente solo di produzione originale. Sufficiente premere il tasto play alla pagina “Watch Free”. Alla fine delle visione del contenuto scelto compare l’invito a registrarsi al servizio streaming. La strategia non è una novità; in ... Leggi su iodonna

