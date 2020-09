Netflix gratis: la piattaforma apre una sezione con film e serie tv free (Di martedì 1 settembre 2020) Netflix Accedere a Netflix senza pagare oggi è possibile. Dietro a tale possibilità, peraltro, non ci sono strani magheggi, né forme di pirateria: la stessa piattaforma streaming ha infatti reso disponibili gratuitamente alcuni dei propri film ed i primi episodi di alcune note serie tv, con lo scopo di promuovere il proprio servizio. Consultare l’elenco – per ora abbastanza ridotto – delle proposte rilasciate gratuitamente è semplice: basta accedere al sito della piattaforma senza effettuare alcuna registrazione. Ogni contenuto è anticipato da un breve teaser pubblicitario riferito proprio alle proposte della piattaforma. Chiamasi marketing. Netflix, serie e film ... Leggi su davidemaggio

L'offerta verrà regolarmente modificata, ma al momento in cui scriviamo i contenuti disponibili gratuitamente sono i seguenti. Per quanto riguarda i film, è disponibile "Murder Mystery", commedia gial ...Netflix a caccia di nuovo abbonati dopo i 10 milioni di nuovi utenti paganti conquistati nei mesi del lockdown. Quando tre quarti di mondo era chiuso in casa a guardare serie tv e film in streaming. M ...