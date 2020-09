Netflix gratis: arriva una sezione di film e serie tv in streaming senza abbonamento (Di martedì 1 settembre 2020) Un vero e proprio colpo di scena, che farà felici molti. A sorpresa Netflix ha lanciato una sezione dedicata ai non abbonati, con una selezione di film e serie tv da guardare gratis. Un modo per il colosso dello streaming di attirare nuovi clienti, dando a tutti la possibilità di provare parte della propria library (qui il link). Per accedere a questa sezione gratuita non è dunque necessario avere un abbonamento o un account. Non è la prima volta che il colosso dello streaming decide di rendere “free” alcuni contenuti a scopo promozionale, ma mai era accaduto che venisse creato un intero catalogo dedicato ai non abbonati. I titoli disponibili sono di rilievo, anche se bisogna specificare che ... Leggi su tpi

