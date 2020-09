Netflix gratis, arriva la nuova sezione con film e serie tv in streaming senza abbonamento (Di martedì 1 settembre 2020) Colpo di scena. Netflix gratis. O meglio, una parte. Il colosso dello streaming ha lanciato da poche ore una sezione dedicata ai non abbonati, con una selezione di film e serie tv da guardare in via del tutto gratuita per chi non ha un abbonamento (questo il link). Non è la prima volta che Netflix decide di rendere “free” alcuni contenuti a scopo promozionale, ma mai prima aveva creato un intero catalogo dedicato ai non abbonati. Oltretutto con titoli di grande rilievo, tra film come Bird Box con Sandra Bullock o Murder Mystery con Adam Sandler e Jennifer Aniston e serie tv come Stranger Things, Elite, la miniserie When They See Us, la docuserie Il nostro pianeta e il ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilpost : Netflix ha reso gratuita la visione di alcuni film e serie tv - FQMagazineit : Netflix gratis, arriva la nuova sezione con film e serie tv in streaming senza abbonamento - borsainside : Anche chi non ha l'abbonamento può vedere film gratis su #Netflix: la guida su come fare - MondoTV241 : Netflix gratis, tanti film e serie tv senza abbonamento, ecco come fare #netflix #serietv #film - Italia_Notizie : Netflix gratis, lanciata una sezione di film e serie tv in streaming senza abbonamento -