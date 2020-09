Netflix, film e serie gratis senza abbonamento: quali sono e come vederli (Di martedì 1 settembre 2020) Vedere Netflix gratis e senza abbonamento? E’ possibile, ma ovviamente in maniera molto limitata. Il colosso dello streaming ha infatti deciso di rendere disponibili gratuitamente alcuni film e serie televisive del proprio, sconfinato, catalogo. Un modo per avvicinare chi non ha un abbonamento e invitarlo a sottoscriverlo qualora fosse rimasto soddisfatto della sorta di prova. Una mossa inedita da parte di Netflix che prima di oggi non aveva mai preso una decisione del genere. Ha riscosso molto successo il mese gratuito prima di attivare l’abbonamento, ora si è pensato di rendere gratuiti alcuni prodotti per avvicinare il pubblico alla piattaforma. Mossa azzeccata? Sarà il tempo a dirlo. Intanto vediamo ... Leggi su italiasera

ilpost : Netflix ha reso gratuita la visione di alcuni film e serie tv - VioBebe : Chi di voi ha visto il film #RisingPhoenix? Cosa ne pensate? Io lo sto riguardando mentre torniamo a casa dalle vac… - NetflixIT : C’è un’altra mente geniale in casa Holmes. Millie Bobby Brown è la protagonista di #EnolaHolmes, un film originale… - Mauxa : Film più visti della settimana, '#TheNewMutants' e '#BilleTed Face the Music' le novità - italiaserait : Netflix, film e serie gratis senza abbonamento: quali sono e come vederli -