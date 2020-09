NBA Playoff 2020: Oklahoma pareggia la serie con Houston, Miami parte bene con Milwaukee (Di martedì 1 settembre 2020) Gli Oklahoma City Thunder non mollano e pareggiano la serie contro gli Houston Rockets nel primo turno dei Playoff NBA 2020. Gli uomini di coach Billy Donovan, trascinati da uno straordinario Chris Paul, si impongono contro i texani con il punteggio di 104-100, portando lo score complessivo della serie sul 3-3. Sarà gara-7 a decidere l’esito di uno dei confronti più equilibrati del primo turno. Stavolta a Houston non bastano James Harden e Russell Westbrook, autori comunque di un’ottima prestazione, che non salva però i Rockets dalla sconfitta. TUTTI I RISULTATI DEI Playoff Nella notte ha preso il via anche la serie delle semifinali ad est tra i Milwaukee Bucks e i ... Leggi su sportface

