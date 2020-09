Nba, in gara-1 Miami batte Milwaukee 115-104, Butler realizza 40 punti (Di martedì 1 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

dchinellato : Jimmy Butler con 40 punti trascina Miami al 115-104 su Milwaukee in gara-1. Gli Heat sono un problema vero per i Bu… - LiaCapizzi : ?? Boicottaggio storico in NBA I Milwaukee Bucks di Antetokounmpo non si presentano per gara 5 contro Orlando. Una… - SkySportNBA : A pochi minuti dall'inizio di gara-5 tra Milwaukee e Orlando, i Bucks non sono ancora scesi in campo pensando seria… - parallelecinico : RT @TheBigs8893: Ecco la risposta del Gallo dopo la brutta gara 5! #nba #NbaTipo #nbaPlayoffs #WholeNewGame #ThunderUp - NbaReligion : #NBA #NBAPlayoffs #RisultatiNBA Butler spinge gli Heat, i Bucks sono battuti Tra OKC e Rockets si andrà a Gara-7 -

Ultime Notizie dalla rete : Nba gara NBA, risultati della notte: Jamal Murray da leggenda, 50 punti e Denver forza gara-7 Sky Sport Basket, Nba: OKC centra gara-7 contro Houston, Milwaukee ko

Continua la rincorsa dei Thunder che, dopo aver perso male gara-5, trovano la vittoria nella sesta per guadagnarsi una decisiva gara-7. Chris Paul segna 15 dei suoi 28 punti nell’ultimo quarto (con du ...

Nba: OKC centra gara-7 contro Houston, Milwaukee ko

Gli Oklahoma City Thunder riescono a guadagnarsi una decisiva gara-7 grazie ai 28 punti (di cui 15 nell’ultimo quarto) del solito leader Chris Paul e ai 25 di un ottimo Gallinari. Contro Houston finis ...

Continua la rincorsa dei Thunder che, dopo aver perso male gara-5, trovano la vittoria nella sesta per guadagnarsi una decisiva gara-7. Chris Paul segna 15 dei suoi 28 punti nell’ultimo quarto (con du ...Gli Oklahoma City Thunder riescono a guadagnarsi una decisiva gara-7 grazie ai 28 punti (di cui 15 nell’ultimo quarto) del solito leader Chris Paul e ai 25 di un ottimo Gallinari. Contro Houston finis ...