Nazionale, Sandro Tonali escluso dai convocati per Bosnia e Olanda (Di martedì 1 settembre 2020) Sandro Tonali non farà parte dei convocati di Roberto Mancini per le due partite di Nations League contro Bosnia e Olanda. Il centrocampista del Brescia, ma ormai a un passo dal Milan, sta ancora trascorrendo un periodo di isolamento obbligatorio dopo il rientro da un paese a rischio e per questo motivo non può rispondere alla convocazione. Il classe 2000 è indisponibile, mentre Jorginho è arrivato a Coverciano in serata ed è stato subito sottoposto al tampone. Leggi su sportface

sportface2016 : #Italia: #Tonali escluso dai convocati di Mancini per Bosnia e Olanda, #Jorginho è arrivato a Coverciano - sandro_depaolis : RT @cisl_fplazio: #SanitàPrivata e #Rsa del #Lazio. La nostra #manifestazione di oggi nel bel servizio del #TgLazio @Agenzia_Dire. La #mobi… - sandro_depaolis : RT @cisl_fplazio: #SanitàPrivata, oggi la #protesta all’#Aris #Lazio. #CgilCislUil: “Il #contratto va firmato. Senza passi avanti verso la… - sandro_depaolis : RT @cisl_fplazio: ??Il video del #presidio #CgilCislUil e del flashmob dei #lavoratori con le #angurie?? ??E il #16settembre prossimo di nuov… - Fabio_Giordano : @vittoriocasale @ncorrasco @mckillbill Sensi non è stato preso a 5 di prestito e 20 di riscatto? e considera che su… -