Nations League, Torino si candida per ospitare le finali (Di martedì 1 settembre 2020) È stata approvata la delibera inerente la proposta di candidatura della Città di Torino per ospitare le fasi finali della UEFA Nations League di calcio. L’evento andrà in scena tra settembre e ottobre del 2021 nel caso in cui la Nazionale Italiana si qualifichi prima nel proprio girone. Le gare verranno giocate allo Juventus Stadium e a San Siro. Se dovesse venire scelta, Torino diventerebbe un vero e proprio polo dello sport internazionale, viste anche le assegnazioni dei campionati europei di baseball e le ATP Finals di tennis. Leggi su sportface

