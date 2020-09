Nappi (Lega), “Il guappo di cartone De Luca ha le mani bucate. Soldi destinati alla salute buttati via” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il guappo di cartone De Luca si conferma uno sprecone che fa affari sulla salute dei Campani” lo dichiara in una nota Severino Nappi, candidato alle regionali in Campania con la Lega, commentando l’indagine Anac sulle spese sanitarie in emergenza Covid19. “Il rapporto di Anac sulla spesa sanitaria dice che De Luca ha impiegato 337 milioni di euro, addirittura il 610% del valore medio della spesa regionale per contagiato e il 270% del valore medio della spesa nazionale per contagiato. Cifre che sgomentano. Dove sono andati a finire questi Soldi?”. “Per questo”, conclude Nappi “quello che proponiamo è la Carta Sociale: i ... Leggi su anteprima24

Ma come, si sono chiesti gli storici nemici della Lega a Napoli, dove si tentò di impedire un comizio alla Mostra d'Oltremare e ci sono state varie proteste di piazza, un'azienda del Comune fa pubblic ...

Milano, 21 dicembre 2019. Matteo Salvini sale sul palco della sala dei Congressi dell’Hotel Da Vinci e gli basta una frase per mettere una pietra tombale su trent’anni di storia: “Oggi è l’inizio di u ...

