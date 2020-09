Napoli, infortunio per Meret e Insigne in Nazionale: le condizioni (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSciolti gli ultimi dubbi sul gruppo dei convocati dell’Italia in vista delle gare di UNL con Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi. In attesa di tornare in campo a dieci mesi di distanza dall’ultima gara giocata a novembre scorso, la Nazionale prosegue intanto la preparazione in vista del doppio impegno in Nations League con la Bosnia Erzegovina e i Paesi Bassi. Oggi pomeriggio gli Azzurri si sono allenati allo stadio “Artemio Franchi”, sede dell’incontro di venerdì sera.Nel corso della seduta, Meret e Insigne hanno subito entrambi un trauma contusivo (rispettivamente ginocchio sinistro e caviglia sinistra), ma al momento le loro condizioni non destano preoccupazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

zazoomblog : Napoli doppio infortunio per Meret e Insigne: le loro condizioni - #Napoli #doppio #infortunio #Meret - sportli26181512 : Napoli, doppio infortunio in Nazionale: stop per Meret e Insigne: Dopo il triangolare del 28 agosto tredici giocato… - majewsky2000 : RT @BombeDiVlad: ??#Insigne e #Meret lasciano il ritiro della Nazionale. Doppio infortunio per i calciatori del #Napoli. Ecco le loro condi… - Marinapartenope : RT @BombeDiVlad: ??#Insigne e #Meret lasciano il ritiro della Nazionale. Doppio infortunio per i calciatori del #Napoli. Ecco le loro condi… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ??#Insigne e #Meret lasciano il ritiro della Nazionale. Doppio infortunio per i calciatori del #Napoli. Ecco le loro condi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli infortunio Napoli, infortunio per Meret e Insigne in Nazionale: le condizioni anteprima24.it Atalanta, Gasperini: “Ora vi dico la verità su Ilicic. Scudetto? Non possiamo lottare”

L’obiettivo dell’Atalanta nella nuova stagione è quello di continuare a sorprendere: parola di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea ha presentato il nuovo anno calcistico in conferenza stampa. H ...

Napoli, doppio infortunio per Meret e Insigne: le loro condizioni

Meret e Insigne hanno riportato un trauma contusivo durante l’allenamento con l’Italia: le condizioni dei calciatori del Napoli Brutte notizie per il Napoli dal ritiro della nazionale italiana. Durant ...

L’obiettivo dell’Atalanta nella nuova stagione è quello di continuare a sorprendere: parola di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea ha presentato il nuovo anno calcistico in conferenza stampa. H ...Meret e Insigne hanno riportato un trauma contusivo durante l’allenamento con l’Italia: le condizioni dei calciatori del Napoli Brutte notizie per il Napoli dal ritiro della nazionale italiana. Durant ...