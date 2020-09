Napoli, il City offre 70 milioni per Koulibaly: a breve incontro tra ADL e l’agente (Di martedì 1 settembre 2020) Calciomercato Napoli: il Manchester City sarebbe pronto ad affondare il colpo per Koulibaly Kalidou Koulibaly è uno dei grandi obiettivi di mercato del Manchester City. Il difensore non è più considerato incedibile dal Napoli, che però non vuole svendere il suo centrale difensivo. Secondo quanto riportato da As, tra questo fine settimana e l’inizio della prossima dovrebbe esserci un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Ramadani, agente del senegalese, per provare a imbastire la trattativa. Il Manchester City offre 70 milioni, mentre gli azzurri ne chiedono 80. Distanza non eccessiva che potrebbe presto essere colmata dai Citizens. Leggi su ... Leggi su calcionews24

