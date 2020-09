Napoli, detenzione di arma da sparo clandestina e ricettazione: 22enne arrestato (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Vicinale Trencia presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di un revolver con matricola abrasa, completo di caricatore con quattro cartucce calibro 38 special. Emanuele Perrotta, 22enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di arma da sparo clandestina e ricettazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

