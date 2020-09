Napoli, dalla Francia: accordo tra Koulibaly e il Manchester City (Di martedì 1 settembre 2020) Sembra che Kalidou Koulibaly sia sempre più vicino al Manchester City. A riportarlo è France Football, secondo cui il club inglese avrebbe già un accordo con il difensore del Napoli e ora manca solo quello con la società che ha respinto l’offerta di 80 milioni di euro nella scorsa stagione. Quest’anno, però, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis sembra disposto a cede il giocatore ad una somma inferiore. Leggi su sportface

matteosalvinimi : Serve investire su Napoli e sulla sicurezza. La Lega non ha dubbi: sempre dalla parte delle donne e degli uomini in… - HuffPostItalia : Nonna Liana a 100 anni sconfigge il Covid e guarisce dalla frattura al femore a Napoli - fanpage : Una duplice impresa che riscalda, anche solo per un attimo, i nostri cuori ?? - kecazzotiguardi : RT @ssccnapoli: + IN DIRETTA DA CASTEL DI SANGRO + Non tutti i uaglioni sono in palestra. Per alcuni di loro è in corso una seduta di rige… - sportface2016 : #Napoli, dalla Francia: #Koulibaly a un passo dal #ManchesterCity -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dalla Napoli, dalla Francia: accordo totale tra Koulibaly e il Manchester City Calciomercato.com Il Napoli saluta e ringrazia Callejon: il video con i suoi gol è già diventato virale

Ancora pochi giorni e prenderà ufficialmente il via la nuova avventura di Josè Maria Callejon con la maglia del Villarreal. Il trentatreenne attaccante spagnolo, chiusa l'esperienza italiana con il Na ...

Covid a Napoli, odissea tamponi: «Cinque giorni chiusi in casa in attesa del risultato»

Incertezze, timori, intere giornate passate chiusi in casa e al telefono in attesa di prendere la linea con la Asl o con il medico di base. Poi burocrazia, sovraccarichi e ritardi: sono centinaia le s ...

Ancora pochi giorni e prenderà ufficialmente il via la nuova avventura di Josè Maria Callejon con la maglia del Villarreal. Il trentatreenne attaccante spagnolo, chiusa l'esperienza italiana con il Na ...Incertezze, timori, intere giornate passate chiusi in casa e al telefono in attesa di prendere la linea con la Asl o con il medico di base. Poi burocrazia, sovraccarichi e ritardi: sono centinaia le s ...