Mugello F1, i prezzi del GP della Toscana: il 1000° della Ferrari costa fino a 1200 euro (Di martedì 1 settembre 2020) La prevendita inizierà questo pomeriggio a partire dalle 18 sulla piattaforma Ticketone, intanto sul sito ufficiale del circuito del Mugello sono stati pubblicati i prezzi per poter assistere al GP di ... Leggi su gazzetta

samuele_panzeri : Per i circuiti ospitare pubblico è più un costo che un guadagno. Il Mugello ne è la conferma, piuttosto che aprire… - dinoadduci : Mugello F1, i prezzi del GP della Toscana: il 1000° della Ferrari costa fino a 1200 euro - giuliettamazzo : RT @Fuori_Pista: I prezzi dei biglietti del Mugello sono così alti di proposito. Per evitare che qualcuno si presenti e fischi la Ferrari p… - uzapelloni : Che prezzi al #Mugello per il Gp numero 1000 #Ferrari! - LucaPintavalle : RT @Gazzetta_it: Mugello, ecco i prezzi del GP della Toscana: il 1000° della Ferrari costa fino a 1200 euro -