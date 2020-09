Moto: Ancma, ad agosto immatricolazioni +41,2% (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - Ad agosto i veicoli a due ruote con cilindrata superiore a 50 centimetri cubici immatricolati in Italia sono stati 16.673, con un balzo del 42% rispetto allo stesso periodo del 2019. Gli scooter hanno registrato una crescita del 42,8%, equivalente a 10.031 veicoli, e le Moto un incremento nelle vendite del 41,8%, pari a 6.642 unità. Anche nel mese di agosto i cicloMotori si trovano in territorio positivo, con 1.526 veicoli venduti, corrispondenti a una crescita del 29%. E' quanto emerge dai dati diffusi da Ancma, l'associazione nazionale ciclo Motociclo e accessori. Complessivamente il totale mercato fa segnare un aumento del 41,21%, equivalente a 18.199 veicoli immessi sul mercato. Nei primi otto mesi dell'anno l'immatricolato di scooter e ... Leggi su liberoquotidiano

