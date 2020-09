Mostruosa Martina Colombari, a 45 anni questo gesto con assoluta naturalezza: una foto da urlo (Di martedì 1 settembre 2020) Una foto spettacolare, quella postata da Martina Colombari sul suo profilo Instagram nel pomeriggio di oggi, il primo giorno di settembre. L'ex Miss Italia si fa ritrarre in una luminosa palestra, mentre è alle prese con una delle sue grandi passioni: la danza. E nel dettaglio la Colombari si fa fotografare mentre, fasciata in leggings neri e con i piedi scalzi, esegue alla perfezione una spaccata. Un gesto proibito ai comuni mortali e che la moglie di Billy Costacurta sfoggia con assoluta naturalezza, dall'alto dei suoi 45 anni meravigliosamente portati. "Diamo inizio alle danze...! Benvenuto settembre!", scrive la Colombari in calce a una foto da urlo. Leggi su liberoquotidiano

