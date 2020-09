Mostra del cinema di Venezia: i beauty look di madrine e padrini di ieri (Di martedì 1 settembre 2020) «Actress, Wife, Mom, Friend. A Woman». Concisa ma d’impatto la descrizione che Anna Foglietta fa di sé nella bio che accompagna il suo profilo Instagram. A partire dal 2 settembre gli occhi e gli smartphone del mondo saranno puntati su di lei, che ha il compito di rieducarci al lato glamour della settima arte, a quelli scintillii che abbiamo visto sempre più allontanarsi proporzionalmente all’allargarsi dell’ombra del covid-19. Perché se il ruolo di madrina alla Mostra del Cinema di Venezia è un riconoscimento importante da sempre, nell’anno che ha cambiato le nostre vite sotto molti punti di vista, si riveste decisamente di plusvalore. Leggi su vanityfair

La presidente della giuria, Cate Blanchett, in un’intervista concessa a Variety, plaude alla “diversità” che caratterizza questa 77esima edizione. Otto registe donne su 18 in concorso è, soprattutto s ...Poker di donne al Premio Kinéo ideato e diretto da Rosetta Sannelli. Arrivano in Laguna, infatti, quattro splendide donne ad illuminare la 18. edizione dello storico riconoscimento: la ex Bond Girl, O ...