Mostra del Cinema di Venezia, ecco Notturno di Gianfranco Rosi candidato al Leone d’oro – La clip in esclusiva per ilfattoquotidiano.it (Di martedì 1 settembre 2020) La vita, durante la guerra in Siria, secondo Gianfranco Rosi. L’effetto traumatico, devastante, silenzioso della brutalità e della violenza sulla popolazione civile di un paese in fiamme da anni è al centro di Notturno, uno dei quattro film italiani in Concorso a Venezia 77, di cui vi proponiamo una clip in esclusiva. Dopo aver vinto in rapida sequenza un Leone d’oro a Venezia con Sacro GRA nel 2013 e poi nel 2016 l’Orso d’Oro a Berlino per Fuocoammare, il regista italiano documenta un fronte caldo e insanguinato da guerre e terrorismo. Tre anni di gestazione e riprese, set tra Siria, Iraq, Kurdistan e Libano, Notturno si candida seriamente a vincere il Leone ... Leggi su ilfattoquotidiano

