Mostra del Cinema di Venezia, apertura nel segno della finanza. Omaggio a Lorenzo Soria (Di martedì 1 settembre 2020) Countdown per la “77 edizione della Mostra d’arte Cinematografica di Venezia, che verrà inaugurata domani sera al PalaCinema del Lido con la proiezione del film “Lacci” di Daniele Luchetti. Un’edizione epocale, quella di quest’anno, che si svolgerà secondo il rigoroso rispetto delle norme anti Covid 19. Tanti i film in programmazione ed in concorso nelle varie sezioni, ma sono tanti anche gli eventi esclusivi che si susseguiranno nel corso di questi 11 giorni, sempre all’insegna dell’ossequio dei protocolli di sicurezza Covid 19; tra questi, da segnalare per il suo alto profilo economico-culturale che vede coniugare in maniera significativa due mondi apparentemente distanti ma nella realtà così vicini quali la ... Leggi su ildenaro

Tg3web : Il coronavirus non ferma la Mostra del Cinema di Venezia, al via da domani con l'edizione numero 77, in versione fo… - ActionAidItalia : Dal 3 al 5 settembre la festa dell'Arci di #Firenze. Segnaliamo volentieri che ospiterà la mostra del disegnatore… - WeCinema : .@anna_foglietta, nella foto con @AlbertoBarbera2, è appena arrivata a #Venezia77 ??! Manca davvero poco a questo sp… - _DAGOSPIA_ : VENEZIA VAL BENE UN COVID - DOMANI IL FILM ''LACCI'' DI DANIELE LUCHETTI APRE LA MOSTRA DEL CINEMA… - PosoccoMarco : RT @TurismoVeneto: Dal 19 settembre a Palazzo Roverella a #Rovigo apre la mostra “#MarcChagall - anche la mia Russia mi amerà”. Fatevi tras… -