Mostra del Cinema di Venezia 2020, Molecole poesia dello stupore. Così il regista/antropologo Andrea Segre sfiora la Laguna (Di martedì 1 settembre 2020) sfiorare Venezia. Girarle attorno senza (forse) il coraggio di entrarci dentro, sentirne la sofferenza, attestarne la solitudine. Così Andrea Segre confessa di aver sempre agito nei confronti della città Lagunare: un amore talmente forte da essere quasi scontato. Ma c’è dell’altro, e questo emerge a pochi minuti dall’inizio del suo Molecole, opera “sgorgata” a causa del Covid, sostitutiva di “altro” (turismo, acqua alta… ormai diventato accessorio), ma anche scelta da Alberto Barbera quale pre-apertura della 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Ed è un bel titolo Molecole: rimanda inconsciamente al coronavirus mentre detta memoria sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano

