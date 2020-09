Morto Erick Morillo: dj e producer re della musica House, aveva 49 anni (Di martedì 1 settembre 2020) La notizia è rimbalzata da qualche minuto e sta rapidamente facendo il giro del mondo: è Morto Erick Morillo, il dj e producer re della musica House mondiale. La bomba è arrivata direttamente da TMZ pochi minuti fa e sta immediatamente facendo il giro del mondo. A 49 anni è Morto il dj e producer Erick Morillo, da tutti definito come uno dei grandi della musica House. Il colombiano, più volte nominato miglior dj del mondo, ha scritto una pagina indelebile della storia del clubbing globale. Morillo, autore di grandissime hit come “I like to ... Leggi su bloglive

_LoZio : RT @giansainato: Ma no ?? è morto Erick Morillo... - giansainato : Ma no ?? è morto Erick Morillo... - Azzurra_1926 : No vabbè è morto Erick Morillo? - insudj : - rossanamariate1 : È morto Erick Morillo. Non ci voglio credere... quest anno e assolutamente da dimenticare. ???? @ErickMorillo… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Erick Musica. Morto il dj Erick Morillo La Rampa Coronavirus, il bollettino di ieri: in Italia 1.210 nuovi casi. Ricoveri in aumento

Sono 1.210 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore sulla base di 67.371 test del tampone. Ieri i nuovi casi erano stati 1.071 sulla base di 77.674 test elaborati. Il numero d ...

Sono 1.210 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore sulla base di 67.371 test del tampone. Ieri i nuovi casi erano stati 1.071 sulla base di 77.674 test elaborati. Il numero d ...