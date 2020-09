Modena, spara al dipendente che non vuole fare il tampone per il Covid (Di martedì 1 settembre 2020) A Modena il titolare di un’azienda biomedica ha sparato a salve ad un dipendente che non voleva fare il tampone. Tragedia sfiorata a Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena. Un cinese di 38 anni, titolare di un’azienda del settore biomedico, ha sparato un colpo a salve contro un dipendente afghano di 23 anni. Il titolare dell’azienda voleva riassumere il giovane dipendente: voleva però che prima di rientrare a lavoro si sottoponesse al tampone per il coronavirus. Al rifiuto del 23enne i due hanno cominciato una lite accesissima, culminata nel colpo di pistola a salve contro il dipendente. Adesso il titolare è stato denunciato ai Carabinieri per minaccia ... Leggi su bloglive

