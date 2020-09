Modena, dipendente si rifiuta di fare il tampone per il Covid: il titolare gli spara (Di martedì 1 settembre 2020) dipendente non vuole fare il tampone, il titolare gli spara Un dipendente si è rifiutato di sottoporsi al tampone per accertare l’eventuale positività al Covid e così il suo datore di lavoro ha impugnato una pistola e gli ha sparato contro un colpo a salve. Gesto che gli è costato una denuncia. La vicenda, avvenuta a Concordia sulla Secchia (Modena), è stata riportata da La Gazzetta di Modena. L’imprenditore cinese di 38 anni, titolare di un’azienda che lavora per il settore biomedicale, voleva infatti assumere un suo ex operaio, un 23enne di nazionalità afghana. Ma prima di reinserirlo sul posto di lavoro ... Leggi su tpi

bisagnino : Modena, dipendente rifiuta tampone: imprenditore cinese spara - leonardweb2000 : RT @ImolaOggi: ??Modena, dipendente si rifiuta di fare il tampone: imprenditore cinese spara - Ernesto29296958 : RT @ImolaOggi: ??Modena, dipendente si rifiuta di fare il tampone: imprenditore cinese spara - SeratEnrico : RT @Libero_official: 'Tu non fai il tampone e io ti sparo'. Far west in provincia di #Modena. Imprenditore cinese spara a salve contro un d… - SeratEnrico : RT @ImolaOggi: ??Modena, dipendente si rifiuta di fare il tampone: imprenditore cinese spara -