Mille tamponi al giorno al Papa Giovanni Nuovo macchinario grazie alle donazioni (Di martedì 1 settembre 2020) In totale, da marzo ad oggi nei laboratori del Papa Giovanni sono stati processati oltre 62 mila tamponi ed eseguiti più di 28 mila test sierologici. Leggi su ecodibergamo

SkyTG24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore calano i nuovi contagi (sotto mille) e i tamponi. DATI - zazoomblog : Allospedale di Bergamo arriva Panther macchinario da mille tamponi al giorno - #Allospedale #Bergamo #arriva… - Affaritaliani : Covid, a Bergamo attivo Panther Fino a mille tamponi al giorno - McCupOfTea : Titolo “I contagi scendono sotto quota mille” e poi nell’articolo “i tamponi eseguiti ieri sono 23 mila in meno di domenica” - Philo1936 : RT @andcapocci: Tamponi sotto quota mille, ma ci sono ragioni per essere cauti (strano, eh?). Arriva . forse - il 'piano Crisanti' sui tam… -

Ultime Notizie dalla rete : Mille tamponi

Corriere Milano

La ragazza di Avellino ha contratto il virus all’inizio della pandemia: «Dicevano che al Sud il Covid non sarebbe mai arrivato» «Ho 26 anni. Sono di un paese in provincia di Avellino, Scampitella, e s ...Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L'incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, se ...