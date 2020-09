Migranti, il Tar di Palermo: “Musumeci dice che il tribunale non lo ha voluto ascoltare? Ha inviato la richiesta a una mail sbagliata” (Di martedì 1 settembre 2020) La Regione Siciliana ha sbagliato a inviare la mail con la quale chiedeva un’audizione davanti al Tar di Palermo, prima che il tribunale si esprimesse sull’ordinanza sui Migranti del governatore Nello Musumeci. In pratica la richiesta di audizione è stata inviata a un indirizzo di posta elettronica sbagliato. Lo sostiene l’ufficio stampa della Giustizia amministrativa, replicando alle affermazioni di Musumeci che “ha più volte dichiarato che il Tar Palermo ha deciso ‘senza neppure ascoltare la Regione‘, accuse rincarate nel corso della trasmissione condotta da Nicola Porro, Quarta Repubblica del 31 agosto, in cui ha affermato ‘il Tar non ci ha voluti ascoltare… è normale che questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

