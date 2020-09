“Mi scuso per le foto”, Giada Giovanelli dopo l’aggressione del padre chiude il profilo Instagram (Di martedì 1 settembre 2020) Le fotografie con protagonista Giada Giovanelli, ex partecipante di Temptation Island, hanno fatto il giro della rete, sollevando indignazione e sgomento. La ragazza, infatti, con il volto rigato dal sangue ha svelato di essere stata picchiata dal padre. A distanza di 14 ore dall’accaduto, ha voluto chiedere scusa per le immagini postate. Temptation Island, Giada... L'articolo “Mi scuso per le foto”, Giada Giovanelli dopo l’aggressione del padre chiude il profilo Instagram proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

